BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 109,16 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 109,16 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 108,62 EUR. Bei 109,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 248.320 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 3,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (68,44 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,95 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 15,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.853,00 EUR – ein Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 31.142,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. BMW dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie höher: Schnelllade-Konsortium um BMW und Mercedes will Tesla in den USA Paroli bieten

DAX: Wie Aktionäre aus dem Ausland ihren Einfluss im deutschen Leitindex ausbauen

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in BMW abgeworfen