BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von BMW zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 110,82 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 110,82 EUR zu. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,86 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 423.149 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Bei einem Wert von 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Mit einem Kursverlust von 38,24 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,95 EUR.

Am 04.05.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,33 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.853,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 31.142,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 16,94 EUR je Aktie.

