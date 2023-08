BMW Aktie News: BMW am Nachmittag stabil

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 96,60 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die BMW-Aktie um 15:53 Uhr im XETRA-Handel bei 96,60 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,55 EUR an. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 95,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 310.750 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 113,46 EUR markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 17,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,68 EUR.

Am 03.08.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 4,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,30 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent auf 37.219,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von BMW rechnen Experten am 06.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,44 EUR fest.

