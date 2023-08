BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Montagvormittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von BMW zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 97,41 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 97,41 EUR zu. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 97,55 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 30.792 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 110,68 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.219,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.770,00 EUR ausgewiesen worden waren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. BMW dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 17,44 EUR je Aktie.

BMW-Aktie freundlich: BMW will neues Logistikzentrum für Hochvoltbatterien schaffen

Branchenstudie von PwC zeigt: Deutsche Autozulieferer verlieren Anteile auf dem Weltmarkt

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Erneute Preissenkung bei Superchargern für europäische Kunden