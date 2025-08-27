DAX24.057 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,1%Öl67,80 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
So bewegt sich BMW

BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Mittag stärker

28.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 11:47 Uhr 1,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 91,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 124.471 Stück.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 1,33 Prozent niedriger. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 43,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,02 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 90,50 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,85 EUR, nach 4,15 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 33,93 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,87 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
01.08.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
11.07.2025BMW Equal WeightBarclays Capital
10.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

