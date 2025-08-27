BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 11:47 Uhr 1,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 91,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 124.471 Stück.
Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 1,33 Prozent niedriger. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 43,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,02 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 90,50 EUR.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,85 EUR, nach 4,15 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 33,93 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,87 EUR je BMW-Aktie.
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.2025
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital
|10.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2023
|BMW Underweight
|Barclays Capital
