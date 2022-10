BMW Aktie News: BMW verbilligt sich am Mittag

Die BMW-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 78,60 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,12 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 439.301 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,73 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 94,86 EUR.

Am 03.08.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 7,23 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 34.770,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.582,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,65 Prozent gesteigert.

Am 03.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 08.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 25,50 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

