BMW Aktie News: BMW am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 94,33 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 94,33 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 93,48 EUR. Bei 94,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 258.932 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,28 Prozent. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 8,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,89 EUR aus.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.458,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 18,35 EUR im Jahr 2023 aus.

