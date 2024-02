BMW Aktie News: BMW gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 109,56 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 109,56 EUR zu. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,32 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 109,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 324.109 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 113,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 3,56 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 8,50 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,72 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,20 EUR.

BMW veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,25 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.458,00 EUR – ein Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 37.176,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 18,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Mercedes-Benz-Aktie gewinnt: Jefferies empfiehlt Mercedes-Benz

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen