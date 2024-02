BMW Aktie News: BMW gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 109,52 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,16 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.792 BMW-Aktien.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 3,47 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 86,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 20,75 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,72 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 108,20 EUR.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,25 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 38.458,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 37.176,00 EUR umgesetzt.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 18,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

