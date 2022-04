BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:22 Uhr 0,9 Prozent. Bei 78,69 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 78,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 25.248 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,86 Prozent. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 16,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 103,46 EUR je BMW-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 16.03.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.408,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.482,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 05.05.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von BMW rechnen Experten am 04.05.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,74 EUR je BMW-Aktie.

