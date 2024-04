BMW Aktie News: BMW am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 107,05 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 107,05 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 107,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 109.642 BMW-Aktien.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 86,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 18,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,77 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 111,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 21.03.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,43 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,97 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,52 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

