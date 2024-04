BMW Aktie News: BMW am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 106,85 EUR.

Das Papier von BMW konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 106,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 107,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 107,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 220.158 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 7,37 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,77 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 111,83 EUR angegeben.

BMW ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,77 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 3,43 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,97 Mrd. EUR – ein Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 39,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 16,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

