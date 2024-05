BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 92,02 EUR ab.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 92,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 92,02 EUR. Bei 93,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 304.527 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 6,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,78 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 111,25 EUR.

Am 08.05.2024 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 36,61 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 36,85 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,72 EUR je Aktie belaufen.

