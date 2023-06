BMW Aktie News: BMW gewinnt am Mittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 111,02 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 111,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 111,24 EUR. Bei 109,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 197.742 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 2,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 68,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 62,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,65 EUR.

BMW veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,33 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.853,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 31.142,00 EUR eingefahren.

Die BMW-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte BMW die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 16,50 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

