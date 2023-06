BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag im Plus

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 111,04 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 111,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 111,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 319.561 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,18 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 68,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,65 EUR.

BMW gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,31 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 15,33 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 36.853,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31.142,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 16,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

