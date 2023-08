BMW Aktie News: BMW legt am Mittag zu

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 97,08 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 97,08 EUR. Bei 97,12 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 96,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 141.351 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 14,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,50 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,68 EUR.

BMW gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,04 Prozent auf 37.219,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 17,44 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

