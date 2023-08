BMW Aktie News: BMW steigt am Dienstagvormittag

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die BMW-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 96,76 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 96,89 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.105 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 17,26 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 68,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 29,27 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 110,68 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,30 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.219,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von BMW rechnen Experten am 06.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,44 EUR je BMW-Aktie.

