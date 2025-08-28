BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag seitwärts

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 90,20 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr bei 90,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 90,26 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 88,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 238.182 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 91,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,69 Prozent. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,02 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 90,50 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,15 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 10,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

