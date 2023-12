BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 100,78 EUR zu.

Um 14:14 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 100,78 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 101,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 100,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 342.418 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 82,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,22 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 38.458,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,29 EUR je Aktie.

