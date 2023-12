BMW Aktie News: BMW am Vormittag höher

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 101,04 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 101,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 101,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.075 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 10,95 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,94 EUR am 29.12.2022. Abschläge von 17,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,22 EUR je BMW-Aktie an.

Am 03.11.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 02.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,29 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

