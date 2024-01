BMW Aktie News: BMW verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 94,99 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die BMW-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 94,99 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,65 EUR an. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 94,48 EUR ein. Bei 95,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 104.222 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 19,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 105,89 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 21.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,35 EUR je BMW-Aktie.

