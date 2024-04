BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag mit Verlusten

Blick auf BMW-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 104,30 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 104,30 EUR. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 103,70 EUR ab. Mit einem Wert von 106,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 412.387 Stück.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 9,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 86,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,78 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,82 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 111,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 21.03.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,43 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,97 Mrd. EUR im Vergleich zu 39,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte BMW am 08.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,81 EUR im Jahr 2024 aus.

