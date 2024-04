BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,4 Prozent auf 102,15 EUR nach.

Um 15:51 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 102,15 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 101,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 975.544 Stück.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,80 EUR am 31.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,03 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,82 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 111,28 EUR an.

Am 21.03.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 3,37 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,81 EUR je Aktie belaufen.

