BMW Aktie News: BMW am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 105,65 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 105,65 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 105,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 106,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.672 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,82 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 111,83 EUR.

Am 21.03.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,77 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,43 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,81 EUR je BMW-Aktie belaufen.

