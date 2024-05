BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Bei der BMW-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 91,88 EUR.

Die BMW-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 91,88 EUR. Bei 91,90 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 91,32 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.641 BMW-Aktien.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 25,54 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 5,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,78 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 111,25 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,33 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BMW.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,72 EUR im Jahr 2024 aus.

