BMW Aktie News: BMW fällt am Mittag

Die Aktie notierte um 30.06.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,6 Prozent auf 71,12 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,80 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 609.437 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 29,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 67,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 5,24 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 102,14 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,63 Prozent auf 31.142,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.482,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 14,74 EUR im Jahr 2023 aus.

