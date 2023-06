BMW Aktie News: BMW am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 112,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 112,80 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 112,80 EUR zu. Bei 111,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 471.055 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 0,58 Prozent niedriger. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 64,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,65 EUR je BMW-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 04.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 15,33 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 36.853,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.142,00 EUR umgesetzt.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BMW dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

