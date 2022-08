BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 73,53 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 73,95 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,52 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,83 EUR. Zuletzt wechselten 21.781 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 100,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2022). 26,78 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,71 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.08.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.770,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 28.582,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte BMW am 03.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 14,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

