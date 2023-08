BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von BMW

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 96,90 EUR ab.

Um 11:49 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 96,90 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,74 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 97,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 161.351 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (68,44 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,68 EUR je BMW-Aktie an.

Am 03.08.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.770,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.219,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,44 EUR je Aktie belaufen.

