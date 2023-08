BMW Aktie News: BMW gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

BMW im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 97,74 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 97,74 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 98,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,93 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 320.484 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (68,44 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,68 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.08.2023. Das EPS belief sich auf 4,39 EUR gegenüber 4,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 37.219,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 34.770,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,44 EUR je Aktie belaufen.

