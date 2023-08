BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Kursplus

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 97,77 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 98,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 97,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.148 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 113,46 EUR markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,05 Prozent. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 68,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 30,00 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,68 EUR aus.

Am 03.08.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.219,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 17,44 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Studie erwartet Preisschock bei E-Autos - Mehr Kaufanreize bei Verbrennern

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in BMW abgeworfen

BMW-Aktie freundlich: BMW will neues Logistikzentrum für Hochvoltbatterien schaffen