BMW Aktie News: BMW zieht am Mittag an

Die Aktie von BMW zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 88,87 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 88,87 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 89,43 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,71 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 193.494 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 27,67 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 75,06 EUR am 03.11.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 110,05 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.219,00 EUR – ein Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 34.770,00 EUR erwirtschaftet hatte.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BMW.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

