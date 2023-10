BMW Aktie News: BMW tendiert am Montagnachmittag tiefer

So entwickelt sich BMW

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 87,92 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 87,92 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 87,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,71 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 469.783 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 75,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 4,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,30 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.219,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 34.770,00 EUR eingefahren.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 18,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

