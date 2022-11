BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,3 Prozent auf 85,87 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 86,19 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,00 EUR. Zuletzt wechselten 363.997 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,42 EUR) erklomm das Papier am 14.01.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,49 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,07 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent auf 37.176,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 22.03.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 26,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Fisker-Aktie an der NYSE höher: Tesla-Konkurrent Fisker erwägt wohl Bau einer Fabrik in Europa

BMW-Aktie mit Abschlägen: BMW-Chef Zipse sieht Entwicklung 2023 "stabil"

Studie: Weitere Rekordgewinne für Autohersteller - Schwächelnder europäischer Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com