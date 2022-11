BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Vormittag

Das Papier von BMW konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 85,55 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.957 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 95,07 EUR angegeben.

Am 03.11.2022 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,23 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent auf 37.176,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,08 EUR je BMW-Aktie belaufen.

