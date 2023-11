BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 96,27 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 96,27 EUR. Bei 96,94 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 120.350 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,86 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 82,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 108,70 EUR.

BMW gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 38.458,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 37.176,00 EUR umgesetzt.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte BMW die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

