BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BMW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 96,07 EUR.

Die BMW-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 96,07 EUR. Bei 96,94 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 95,77 EUR aus. Bei 96,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 318.660 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 113,46 EUR markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,10 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 16.12.2022 auf bis zu 82,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,48 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 108,70 EUR angegeben.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 38.458,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.176,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 18,30 EUR je Aktie aus.

