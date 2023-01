BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Abschlägen

Um 12:22 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 91,32 EUR ab. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 91,23 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,53 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 222.546 BMW-Aktien.

Am 18.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,13 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 97,23 EUR.

Am 03.11.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 7,23 EUR je Aktie verdient. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.176,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen. BMW dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 26,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

BMW-Aktie freundlich: BMW senkt Emissionen der Fahrzeugflotte 2022

BMW-Aktie leichter: BMW senkt CO2-Ausstoß seiner in Europa verkauften Autos

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com