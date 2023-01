BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 92,77 EUR zu. Bei 92,83 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 91,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 562.936 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 97,60 EUR markierte der Titel am 18.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 4,95 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 37,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,23 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 7,23 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent auf 37.176,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BMW wird am 15.03.2023 gerechnet. Am 20.03.2024 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2022 26,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

BMW-Aktie freundlich: BMW senkt Emissionen der Fahrzeugflotte 2022

BMW-Aktie leichter: BMW senkt CO2-Ausstoß seiner in Europa verkauften Autos

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com