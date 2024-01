BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 95,93 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 95,93 EUR nach oben. Die BMW-Aktie legte bis auf 95,99 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 95,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 140.005 BMW-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,27 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 9,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,89 EUR je BMW-Aktie an.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.458,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 37.176,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 18,35 EUR im Jahr 2023 aus.

