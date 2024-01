BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 95,35 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 95,35 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 95,51 EUR aus. Bei 95,03 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 31.827 BMW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 18,99 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 9,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 105,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 38.458,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 37.176,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 19.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,35 EUR fest.

