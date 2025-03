BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 73,76 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 73,76 EUR ab. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 73,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 402.544 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 11,52 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,38 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 88,72 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 14.03.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,77 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 36,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,97 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 12,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück

BMW, Siemens, Mercedes und Co. umgarnt: Xi Jinping wirbt für Investitionen in China

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Freitagmittag