BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 73,60 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 73,60 EUR ab. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 72,72 EUR. Bei 75,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 876.946 BMW-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 115,35 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 36,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,26 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 11,33 Prozent wieder erreichen.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,38 EUR je BMW-Aktie. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 88,72 EUR.

Am 14.03.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 3,77 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BMW-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

