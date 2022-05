BMW Aktie News: BMW am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 31.05.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 81,11 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 80,50 EUR. Mit einem Wert von 81,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 304.960 Aktien.

Am 14.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR an. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 19,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit Abgaben von 20,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 102,14 EUR angegeben.

BMW gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 15,33 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,26 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 31.142,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26.778,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,80 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images