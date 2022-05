BMW Aktie News: BMW am Dienstagvormittag im Minus

Um 31.05.2022 09:22:00 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 80,72 EUR ab. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,64 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,32 EUR. Zuletzt wechselten 21.048 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,42 EUR) erklomm das Papier am 14.01.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 19,62 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit Abgaben von 19,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 102,14 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 05.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 15,33 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,26 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 31.142,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26.778,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.08.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 14,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

China: Raus aus dem Lockdown

BMW-Aktie dennoch stärker: BMW ruft zahlreiche Fahrzeuge zurück

BMW-Aktie mit Gewinnen: BMW startet Recycling für E-Auto-Batterien in China

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com