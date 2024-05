BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Freitagmittag fester

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 92,72 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 92,72 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 93,14 EUR. Bei 92,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 139.595 BMW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 115,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 19,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 86,80 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 6,38 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,78 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,25 EUR für die BMW-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 08.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 4,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,33 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,65 Prozent auf 36,61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 01.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

