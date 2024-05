BMW Aktie News: BMW zieht am Nachmittag an

BMW-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht BMW-Aktie Buy in jüngster Analyse

BMW-Aktie leichter: BMW importierte wohl Autos mit verbotenen chinesischen Bauteilen in die USA

BMW Aktie News: BMW legt am Mittag zu

BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Nachmittag vor

Porsche-, BMW-, VW-, Mercedes-Aktien & Co. wegen möglichen chinesischen Zöllen unter Druck

Trading Idee: Deutz - Abprall am 200er-EMA?

STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Pluszeichen in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu

XETRA-Handel: LUS-DAX im Plus

Optimismus in Frankfurt: DAX bewegt sich im Plus

Heute im Fokus

Spanien bestraft Billig-Airlines wegen unzulässiger Praktiken. Inflation in Eurozone legt im Mai stärker als erwartet zu. EU-Kommission stimmt Telecom Italia-Festnetzverkauf an KKR zu. Volkswagens günstiges E-Auto kostet wohl doch über 25.000 Euro. Frasers Group sichert sich mehr Anteile an HUGO BOSS. Analyst sieht viele Risiken bei Jahreszielen von Carl Zeiss Meditec.