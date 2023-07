BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die BMW-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 111,28 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 111,28 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 111,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 110,90 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 111,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 108.076 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,96 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (68,44 EUR). Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 62,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 110,95 EUR.

BMW gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 5,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 15,33 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 36.853,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.142,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte BMW die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 16,94 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

VW, BMW, Mercedes-Benz & Co: NASDAQ-Wert Tesla fährt deutschen Traditionsautobauern im globalen Rennen um E-Autos davon

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie höher: Schnelllade-Konsortium um BMW und Mercedes will Tesla in den USA Paroli bieten

DAX: Wie Aktionäre aus dem Ausland ihren Einfluss im deutschen Leitindex ausbauen