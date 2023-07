BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 111,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 111,12 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 110,90 EUR. Bei 111,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 227.821 Stück gehandelt.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,11 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 68,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 38,41 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,95 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent auf 36.853,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31.142,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BMW am 03.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte BMW die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,94 EUR je BMW-Aktie belaufen.

