BMW Aktie News: BMW am Vormittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 97,36 EUR.

Das Papier von BMW legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 97,36 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 97,51 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 97,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.505 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 16,54 Prozent wieder erreichen. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 68,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,70 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 110,68 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.219,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BMW.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 17,44 EUR im Jahr 2023 aus.

